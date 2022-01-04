Москва
Профиль пользователя Igor_Elster

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О себе

Продюсер, блогер, тиктокер, организатор тусовок в Lookin Rooms, танцор, ВГИК🔗

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 💨 Кальян

События пользователя

Москва → собрать компанию

Lookin Rooms -

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя pomogite
Москва → Другое

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