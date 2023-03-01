Москва
Профиль пользователя Igor_1264
О себе
Бегаю, хожу в спортзал, катаюсь на мотоцикле, люблю фантастику, люблю танцевальную музыку и рок, люблю красивые машины
Профиль обновлён 25 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 📚 Книги
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа 📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро
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