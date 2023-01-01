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Москва
Профиль пользователя Igor91

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О себе

Играю в пляжный и классический волейбол, хожу в спортивный зал, бассейн. Люблю туризм, нравятся пешие походы, сплавы на байдарках и сап-бордах. Летом катаюсь на велосипеде. В зимний период катаюсь на беговых лыжах. Играю в настольные игры. Интересуют творческие мастер-классы, например, гончарное мастерство. Хочу научиться искусству римской мозаики. Увлечён фотографией, устраиваю бесплатные фотосессии. Периодически люблю смотреть сериалы и фильмы. За живое общение.

Был в сети сегодня

Пообщался с более чем 30 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

🪐 Астрология / таро📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кофейню ☕

Москва → собрать компанию

Посетить музей Русской иконы

маленькое фото пользователя Alemure
Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кофейню ☕

маленькое фото пользователя teuv
Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кофейню

Москва → собрать компанию

Играть в настольные игры по выходным 🎉

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Откликнулось 56 участников
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