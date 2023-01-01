О себе

Играю в пляжный и классический волейбол, хожу в спортивный зал, бассейн. Люблю туризм, нравятся пешие походы, сплавы на байдарках и сап-бордах. Летом катаюсь на велосипеде. В зимний период катаюсь на беговых лыжах. Играю в настольные игры. Интересуют творческие мастер-классы, например, гончарное мастерство. Хочу научиться искусству римской мозаики. Увлечён фотографией, устраиваю бесплатные фотосессии. Периодически люблю смотреть сериалы и фильмы. За живое общение.