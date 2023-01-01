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Москва
Москва
Профиль пользователя Igor91
О себе
Играю в пляжный и классический волейбол, хожу в спортивный зал, бассейн. Люблю туризм, нравятся пешие походы, сплавы на байдарках и сап-бордах. Летом катаюсь на велосипеде. В зимний период катаюсь на беговых лыжах. Играю в настольные игры. Интересуют творческие мастер-классы, например, гончарное мастерство. Хочу научиться искусству римской мозаики. Увлечён фотографией, устраиваю бесплатные фотосессии. Периодически люблю смотреть сериалы и фильмы. За живое общение.
Был в сети сегодня
Пообщался с более чем 30 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🎲 Настольные игры🚴♀️ Спорт, бег, йога🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм
Не нравится:
🪐 Астрология / таро📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре
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