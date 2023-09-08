О себе

Учусь на 2 курсе в Рту МИРЭА

Развиваюсь в направлении предпринимательства (есть несколько проектов)

Занимаюсь спортом (футбол, горные лыжи)

Люблю гулять по Москве

Без вредных привычек

Глобальные планы на будущее по каждому вектору