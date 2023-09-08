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Москва
Учусь на 2 курсе в Рту МИРЭА
Москва
Профиль пользователя Igor552
О себе
Учусь на 2 курсе в Рту МИРЭА
Развиваюсь в направлении предпринимательства (есть несколько проектов)
Занимаюсь спортом (футбол, горные лыжи)
Люблю гулять по Москве
Без вредных привычек
Глобальные планы на будущее по каждому вектору
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба😊 Поделиться радостью📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги✝️ Религия🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб
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