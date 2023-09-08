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Москва
Профиль пользователя Igor552

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О себе

Учусь на 2 курсе в Рту МИРЭА
Развиваюсь в направлении предпринимательства (есть несколько проектов)
Занимаюсь спортом (футбол, горные лыжи)
Люблю гулять по Москве
Без вредных привычек
Глобальные планы на будущее по каждому вектору

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба😊 Поделиться радостью📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги✝️ Религия🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Познакомиться, пообщаться, можно сходить в театр, кино, ну или просто погулять

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