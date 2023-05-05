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Москва
Москва
Профиль пользователя Igor32
О себе
Играю в пляжный волейбол, хожу в спортивный зал, бассейн. Люблю туризм, нравятся пешие походы, сплавы на байдарках и сап-бордах. Увлечён фотографией. Играю в настольные игры.
Был в сети сегодня
Пообщался с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🎲 Настольные игры🚴♀️ Спорт, бег, йога🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы
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