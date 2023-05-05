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Москва
Профиль пользователя Igor32

фото пользователя Igor32

О себе

Играю в пляжный волейбол, хожу в спортивный зал, бассейн. Люблю туризм, нравятся пешие походы, сплавы на байдарках и сап-бордах. Увлечён фотографией. Играю в настольные игры.

Был в сети сегодня

Пообщался с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

🪐 Астрология / таро📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кофейню ☕

Москва → собрать компанию

Посетить музей Русской иконы

маленькое фото пользователя Alemure
Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кофейню ☕

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Откликнулся 1 участник

Москва → собрать компанию

Играть в настольные игры по выходным

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Откликнулось 14 участников

Москва → прогуляться, перекусить

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