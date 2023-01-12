Был в сети сегодня

Было бы супер найти комфортных людей для общения ,прогулок и разговора

Разговориться по душам, а дальше как пойдёт

Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?

Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

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