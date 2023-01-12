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Москва
Профиль пользователя Idriss

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Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✝️ Религия

События пользователя

Москва → пообщаться

Доброй ночи народ

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 115 участников

маленькое фото пользователя Vicci

Щелково → пообщаться

Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

Откликнулось 48 участников

маленькое фото пользователя Nasti_mov

Москва → пообщаться

Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя Polli

Новосибирск → пообщаться

Поговорить о чём угодно🙃

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Vivi4

Москва → пообщаться

Разговориться по душам, а дальше как пойдёт

Откликнулось 16 участников

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Москва → пообщаться

Было бы супер найти комфортных людей для общения ,прогулок и разговора

Откликнулось 13 участников

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