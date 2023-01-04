Москва
Профиль пользователя Idrisio
О себе
Go-гулять
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Пора выбираться на улицу! ☀️
Москва → Другое
Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город
Москва → Другое
Круто провести время
Москва → Другое
Ищу подруг , новые знакомства
Москва → Другое
Пойти выпить
Москва → Другое
Правет 🙂🤍 завести подруг/друзей
Москва → Другое
Смотрит фильм
Москва → Другое
Собраться классной компанией на пицца-пикник в Парке Горького
Москва → Другое
Сходить в кино
Москва → Другое
Отправиться на прогулку по Москве реке
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