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Москва
Профиль пользователя idontknow

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О себе

Душевные, простые, хорошие люди, найдитесь емае

Кастом, игры, фильмы, политика, музыка, черный юмор и все тому подобное

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 📺 Политика 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 💩 Шутки про говно 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎭 Театр ✈️ Путешествия

Не нравится:

☣️ Токсичность
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