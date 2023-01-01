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Москва
Профиль пользователя idikomne

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О себе

Что обычно говорят о себе? Рост? Карьерный. Вес? В кармане. Думаю, юмор - это главное, чем должен обладать каждый человек. Кстати, мечтаю получить премию Золотой Дождь в Каламбурятии.
Я работаю на занудой работе со взрослыми людьми, поэтому иногда бываю невыносимо душной, но если приоткрыть форточку становится чуть легче залететь.
Очень люблю русский рэп. Осуждай меня за это, но ты просто ничего не понимаешь в искусстве. Имхо.
Пишу описание под реакт на "Беременна в 16" от Юлика и Кузьми, и, надеюсь, тебе не меньше 22.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры

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