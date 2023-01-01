⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Что обычно говорят о себе? Рост? Карьерный. Вес? В кармане. Думаю, юмор - это главное, чем должен обладать каждый человек. Кстати, мечтаю получить премию Золотой Дождь в Каламбурятии.
Москва
Профиль пользователя idikomne
О себе
Что обычно говорят о себе? Рост? Карьерный. Вес? В кармане. Думаю, юмор - это главное, чем должен обладать каждый человек. Кстати, мечтаю получить премию Золотой Дождь в Каламбурятии.
Я работаю на занудой работе со взрослыми людьми, поэтому иногда бываю невыносимо душной, но если приоткрыть форточку становится чуть легче залететь.
Очень люблю русский рэп. Осуждай меня за это, но ты просто ничего не понимаешь в искусстве. Имхо.
Пишу описание под реакт на "Беременна в 16" от Юлика и Кузьми, и, надеюсь, тебе не меньше 22.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам