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Москва
Привет, меня зовут Ибра, 27 лет, я изучаю программирование, мне нравится любая музыка, но то, что я слушаю, зависит от моего настроения.
Москва
Профиль пользователя IbraYuri
О себе
Привет, меня зовут Ибра, 27 лет, я изучаю программирование, мне нравится любая музыка, но то, что я слушаю, зависит от моего настроения.
Я геймер, играю в WarThunder, в некоторые старые и инди-игры, и обожаю Dark Souls.
Я ленивый человек, но занимаюсь спортом, если со мной есть друзья, играю в футбол (вратарь) и волейбол (еще новичок).
Приехав в Россию, я обнаружил, что люблю готовить и умею готовить качественные блюда)).
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Общаюсь на темы:
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Не нравится:
😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб
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