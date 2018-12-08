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Москва
Профиль пользователя IbraYuri

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О себе

Привет, меня зовут Ибра, 27 лет, я изучаю программирование, мне нравится любая музыка, но то, что я слушаю, зависит от моего настроения.
Я геймер, играю в WarThunder, в некоторые старые и инди-игры, и обожаю Dark Souls.
Я ленивый человек, но занимаюсь спортом, если со мной есть друзья, играю в футбол (вратарь) и волейбол (еще новичок).
Приехав в Россию, я обнаружил, что люблю готовить и умею готовить качественные блюда)).

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Общаюсь на темы:

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Не нравится:

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