О себе

Привет, меня зовут Ибра, 27 лет, я изучаю программирование, мне нравится любая музыка, но то, что я слушаю, зависит от моего настроения.

Я геймер, играю в WarThunder, в некоторые старые и инди-игры, и обожаю Dark Souls.

Я ленивый человек, но занимаюсь спортом, если со мной есть друзья, играю в футбол (вратарь) и волейбол (еще новичок).

Приехав в Россию, я обнаружил, что люблю готовить и умею готовить качественные блюда)).