Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать

Москва → Другое Поехать на Белопесоцкий пруд купаться и жарить шашлыки сегодня

Москва → Другое Сходить на открытый бассейн 06.08.23 в shore house beach

Москва → Другое Кто тут любит турецкие сериалы? 😅 Готова пообщаться на любые темы)

Москва → Другое Лофт 19 августа. шашлык, конкурсы и подарок для девушек. Кто со мной?

Москва → Другое сапы в сб или вскр

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