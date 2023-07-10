Москва
Профиль пользователя ibrahim_eminali
Профиль обновлён 24 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
За душевное и открытое общение 😊
Москва → Другое
Составлю любую компанию
Москва → Другое
сапы в сб или вскр
Москва → Другое
Приглашаю в книжный клуб!
Москва → Другое
Сгонять в клуб 😎
Москва → Другое
Волейбол - настольный теннис 🔥
Москва → Другое
Покататься по ночному городу
Москва → Другое
Лофт 19 августа. шашлык, конкурсы и подарок для девушек. Кто со мной?
Москва → Другое
Кто тут любит турецкие сериалы? 😅 Готова пообщаться на любые темы)
Москва → Другое
Сделать фото, найти новые локации, погулять, зайти в кафе💘
Москва → Другое
Прогулка по летней Москве.
Москва → Другое
Сходить на открытый бассейн 06.08.23 в shore house beach
Москва → Другое
Сходить вместе на концерт Markula
Москва → Другое
Поехать на Белопесоцкий пруд купаться и жарить шашлыки сегодня
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