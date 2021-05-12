Москва
Профиль пользователя ibogatenkov

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О себе

Катаюсь на мотоцикле, пью курю ругаюсь матом;) слушаю в основном рок

Профиль обновлён 5 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа ✝️ Религия 📚 Книги 🐈 Домашние животные 📺 Политика

Не нравится:

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро 🏫 Учеба 💰 Бизнес
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