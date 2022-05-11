Москва
Профиль пользователя Ia.rein
О себе
Люблю погружаться в новые идеи, исследовать мир и ставить вопросы, на которые нет простых ответов. Если ты тоже увлекаешься философией и готова к захватывающим дискуссиям, то мы точно найдем общий язык!
У меня есть замечательный пушистый друг – золотистый ретривер, который всегда готов поделиться своей любовью и счастливо встретить новых друзей🐶
Музыка – моя страсть! Я обожаю рок, металл и альтернативу. Увлекаюсь фотографией и наслаждаюсь безграничным вдохновением, блуждая по Pinterest.
Также ценю возможность личностного роста и поэтому хожу на психотерапию. Если ты тоже интересуешься психологией и хочешь развиваться вместе, то мы будем незаменимой поддержкой друг для друга.
Профиль обновлён 27 июля 2023 г.
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