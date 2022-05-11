Люблю погружаться в новые идеи, исследовать мир и ставить вопросы, на которые нет простых ответов. Если ты тоже увлекаешься философией и готова к захватывающим дискуссиям, то мы точно найдем общий язык! У меня есть замечательный пушистый друг – золотистый ретривер, который всегда готов поделиться своей любовью и счастливо встретить новых друзей🐶 Музыка – моя страсть! Я обожаю рок, металл и альтернативу. Увлекаюсь фотографией и наслаждаюсь безграничным вдохновением, блуждая по Pinterest. Также ценю возможность личностного роста и поэтому хожу на психотерапию. Если ты тоже интересуешься психологией и хочешь развиваться вместе, то мы будем незаменимой поддержкой друг для друга.

Профиль обновлён 27 июля 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 📚 Книги 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

✝️ Религия 🍷 Алкоголь 🪐 Астрология / таро

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