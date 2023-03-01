Москва
Профиль пользователя Iana02

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О себе

Привет💕

Меня зовут Яна, я организатор женских мероприятий компании Groovy girl💫
Я устраиваю женские встречи для новых знакомств, найти подруг. Также и творческие мероприятия такие как «девичник, фотодень, бизнес-завтрак». Всегда рада новым знакомствам💕

Профиль обновлён 17 апреля 2023 г.

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Приглашаю на женский ФОТОДЕНЬ «Я ЛЮБЛЮ СЕБЯ»💝 19 марта 13:00

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компанию девочек, устроить девичник в Москва сити🔥

Участие в других событиях

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Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

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Прогуляться

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Отдохнуть в баре, ресторане

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.