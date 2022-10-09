Москва
Профиль пользователя IAMDelica
О себе
Немного расскажу о себе:
Я обожаю общаться, обсуждать какие-то темы.
Люблю временами рисовать пейзажи.
Профиль обновлён 29 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Женская тусовка
Москва → Другое
Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?
Москва → Другое
Поговорим?
Москва → Другое
Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень
Москва → Другое
хочу найти подружку🥺
Москва → Другое
Ищу подружек, мне 23 года
Москва → Другое
Гулять болтать
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?
Москва → Другое
Сходить в эту субботу в клуб
Москва → Другое
Собираем большую семью❤️ Читай описание!
Москва → Другое
Найти творческих людей для общения :3
Москва → Другое
Организация и проведение активного отдыха : 🧩
Москва → Другое
Ищу компанию или друга, поиграть в настолки, пообщаться.
Москва → Другое
Зайди в моё описание и посмотри, мэтч у нас или нет :)
Москва → Другое
Мне 13 лет НО я ОЧЕНЬ хочу найти подругу
Москва → Другое
Сходить в клуб 💃🏽
Москва → Другое
Прогуляться, потусить, найти новых друзей.
Москва → Другое
Найти звукарей, битмейкеров, артистов.
Москва → Другое
Погулять (9.10.22)
Москва → Другое
Погулять, пообщаться, пофоткаться
Москва → Другое
Хочу гулять
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