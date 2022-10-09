Москва
Профиль пользователя IAMDelica

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фото #2 пользователя IAMDelica

О себе

Немного расскажу о себе:
Я обожаю общаться, обсуждать какие-то темы.
Люблю временами рисовать пейзажи.

Профиль обновлён 29 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → собрать компанию

Ищу творческих людей для дальнейшего общения (в соц.сетях)

Москва → собрать компанию

Хочется найти друзей

Москва → собрать компанию

Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя cartoshki.m
Москва → Другое

Женская тусовка

маленькое фото пользователя Mell
Москва → Другое

Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

маленькое фото пользователя is.ap
Москва → Другое

Поговорим?

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

маленькое фото пользователя alinochkaaa
Москва → Другое

хочу найти подружку🥺

маленькое фото пользователя Natashall
Москва → Другое

Ищу подружек, мне 23 года

маленькое фото пользователя Polina12
Москва → Другое

Гулять болтать

маленькое фото пользователя Lol1996
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Mr.Evgeniy
Москва → Другое

Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

маленькое фото пользователя Lika777
Москва → Другое

Сходить в эту субботу в клуб

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое

Собираем большую семью❤️ Читай описание!

маленькое фото пользователя Iness
Москва → Другое

Найти творческих людей для общения :3

маленькое фото пользователя Good_dema
Москва → Другое

Организация и проведение активного отдыха : 🧩

маленькое фото пользователя Tema
Москва → Другое

Ищу компанию или друга, поиграть в настолки, пообщаться.

маленькое фото пользователя Matthew
Москва → Другое

Зайди в моё описание и посмотри, мэтч у нас или нет :)

маленькое фото пользователя Zayka99914
Москва → Другое

Мне 13 лет НО я ОЧЕНЬ хочу найти подругу

маленькое фото пользователя Polimils
Москва → Другое

Сходить в клуб 💃🏽

маленькое фото пользователя Dava
Москва → Другое

Прогуляться, потусить, найти новых друзей.

маленькое фото пользователя denchick
Москва → Другое

Найти звукарей, битмейкеров, артистов.

маленькое фото пользователя Stepan
Москва → Другое

Погулять (9.10.22)

маленькое фото пользователя Artem97
Москва → Другое

Погулять, пообщаться, пофоткаться

маленькое фото пользователя Iana
Москва → Другое

Хочу гулять

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.