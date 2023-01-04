Очень интересуюсь саморазвитием, бизнесом, личным брендом. Люблю читать научные, развивающие книги (больше всего про личностный рост и психологию). Регулярно хожу в фитнес клуб. Не употребляю алкоголь, не курю. Очень кайфую от музыки, прогулок, красивых мест, путешествий, мероприятий, искусства.

Профиль обновлён 11 июня 2023 г.

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