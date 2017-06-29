Москва
Профиль пользователя i_Roma_tozhe

фото пользователя i_Roma_tozhe
фото #2 пользователя i_Roma_tozhe

О себе

любые темы, кроме голодовки. архитектура, философия, психология, велосипед, настольный теннис, авто, …

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

Не нравится:

☣️ Токсичность
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