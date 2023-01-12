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Москва
Профиль пользователя i_linn

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О себе

Меня зовут Алина, и я ⬇️
▫️учусь на историческом факультете
▫️работаю репетитором по русскому языку
▫️увлекаюсь психологией
▫️моими постоянными увлечениями являются чтение книг, прогулки по улице, походы в музеи и на выставки, а также просмотр фильмов
▫️остальное зависит от погоды, настроения и времени )))

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро📚 Книги🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🎮 Видеоигры
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