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Москва
Меня зовут Алина, и я ⬇️
Москва
Профиль пользователя i_linn
О себе
Меня зовут Алина, и я ⬇️
▫️учусь на историческом факультете
▫️работаю репетитором по русскому языку
▫️увлекаюсь психологией
▫️моими постоянными увлечениями являются чтение книг, прогулки по улице, походы в музеи и на выставки, а также просмотр фильмов
▫️остальное зависит от погоды, настроения и времени )))
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро📚 Книги🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🎮 Видеоигры
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