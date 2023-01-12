О себе

Меня зовут Алина, и я ⬇️

▫️учусь на историческом факультете

▫️работаю репетитором по русскому языку

▫️увлекаюсь психологией

▫️моими постоянными увлечениями являются чтение книг, прогулки по улице, походы в музеи и на выставки, а также просмотр фильмов

▫️остальное зависит от погоды, настроения и времени )))