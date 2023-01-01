⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя hurricane
О себе
Бывают абсолютно разным, по погоде . С радостью познакомлюсь с любителями лит РПГ, Дарк фентези, высокосортной музыки (без скриптонита), и караоке. Из классической музыки предпочитаю Шопена и Вивальди!
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам