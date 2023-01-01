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Москва
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О себе

Бывают абсолютно разным, по погоде . С радостью познакомлюсь с любителями лит РПГ, Дарк фентези, высокосортной музыки (без скриптонита), и караоке. Из классической музыки предпочитаю Шопена и Вивальди!

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Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться

Не нравится:

🪐 Астрология / таро✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян

События пользователя

Москва → пообщаться

Обсудить книгу Джеральда брома

Москва → пообщаться

Пообщаемся вместе, пожелаем доброе утро, и обсудим новые

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Yangwawa

Москва → пообщаться

Хочу пообсуждать отношения М+Ж

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя Millie

Москва → пообщаться

Кто знает достойную замену тиндера?

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя Liliyanagval

Москва → пообщаться

найти новых друзей, создать уютное коммьюнити для встреч и общения)

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Liliyanagval

Москва → прогуляться, перекусить

приглашаю в наше уютное коммьюнити для общения и новых друзей)

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя MuriMur

Смоленск → пообщаться

А давай поговорим о том, какую книгу ты читаешь?

Откликнулось 15 участников

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Хочу найти родственную душу, взаимопонимание и позитив)

Откликнулись 3 участника

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