Москва

Профиль пользователя hurricane

О себе Бывают абсолютно разным, по погоде . С радостью познакомлюсь с любителями лит РПГ, Дарк фентези, высокосортной музыки (без скриптонита), и караоке. Из классической музыки предпочитаю Шопена и Вивальди!

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