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Москва
Москва
Профиль пользователя Humsio
О себе
Люблю слушать Мака Демарко, Марвина Гая, Цоя, Игги Попа там Джой Дивизьон в общем много кого еще
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍷 Выпить в баре🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры
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