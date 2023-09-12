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Москва
Профиль пользователя Humsio

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О себе

Люблю слушать Мака Демарко, Марвина Гая, Цоя, Игги Попа там Джой Дивизьон в общем много кого еще

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Выпить в баре🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры
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