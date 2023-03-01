• слушаю музыку (не люблю реп, особенно русский, больше зарубеж, меломан) • люблю гулять на свежем воздухе • люблю кинематограф, писательство и рукоделие (нравятся зарубежные фильмы, особенно люблю ужасы, монтирую короткие и длинные видео по фильмам и мультам, за аниме, особенно хаяо миядзаки) • интересует психология • обожаю животных • я вообще милашка добряшка, мечтатель, не люблю пустые разговоры, готова часами погружаться в дискуссии, принимаю чужую точку зрения

Профиль обновлён 26 июня 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🏫 Учеба

☣️ Токсичность 📺 Политика

Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.