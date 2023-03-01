Москва
Профиль пользователя hProT
О себе
Работаю в IT, увлекаюсь компьютерными играми, активно ищу любое хобби.
Люблю настолки, хочу научится водить DnD и кидать метательные ножи.
Профиль обновлён 7 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги
Не нравится:
🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 💰 Бизнес ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📺 Политика 🪐 Астрология, таро
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
Москва → Другое
Найти игроков для ролевых игр
Москва → Другое
За любой движ
Москва → Другое
Удаленщики/фрилансеры. Собираться вместе
Москва → Другое
Ола!) поиграем сегодня в настолки в 19:00 Penta гастробар?
Москва → Другое
Хотим встретиться парой. Чтобы пойти в бар или прогуляться ,Я с мужем
Москва → Другое
Сегодня поиграть в в американский бильярд
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