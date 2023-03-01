Профиль обновлён 7 июля 2023 г.

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Москва → сходить на мероприятие Погнали на vk fest в Парк Горького

Москва → Другое Сегодня поиграть в в американский бильярд

Москва → Другое Хотим встретиться парой. Чтобы пойти в бар или прогуляться ,Я с мужем

Москва → Другое Ола!) поиграем сегодня в настолки в 19:00 Penta гастробар?

Санкт-Петербург → Другое Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.