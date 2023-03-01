Москва
Профиль пользователя hProT

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О себе

Работаю в IT, увлекаюсь компьютерными играми, активно ищу любое хобби.
Люблю настолки, хочу научится водить DnD и кидать метательные ножи.

Профиль обновлён 7 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

Не нравится:

🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 💰 Бизнес ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📺 Политика 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в настольные игры

Москва → сходить на мероприятие

Погнали на vk fest в Парк Горького

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

маленькое фото пользователя Misha_philosoph
Москва → Другое

Найти игроков для ролевых игр

маленькое фото пользователя Space
Москва → Другое

За любой движ

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Удаленщики/фрилансеры. Собираться вместе

маленькое фото пользователя Malikevich
Москва → Другое

Ола!) поиграем сегодня в настолки в 19:00 Penta гастробар?

маленькое фото пользователя Wolfishv
Москва → Другое

Хотим встретиться парой. Чтобы пойти в бар или прогуляться ,Я с мужем

маленькое фото пользователя Dyusha
Москва → Другое

Сегодня поиграть в в американский бильярд

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