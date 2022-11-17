⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Horek
О себе
Хотим изучить Питер, мы с другом планируем исследование каждый уголок,присоединяйтесь к нам
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🎭 Театр🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей
Не нравится:
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам