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Москва
Сибирячка , 23 года , живу в Москве
Москва
Профиль пользователя Hopper
О себе
Сибирячка , 23 года , живу в Москве
Ищу новые знакомства для ламповых встреч, прогулок, болтовни и обмена энергией ☀️
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🎭 Театр🚴♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн
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