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Москва
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О себе

Сибирячка , 23 года , живу в Москве
Ищу новые знакомства для ламповых встреч, прогулок, болтовни и обмена энергией ☀️

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🎭 Театр🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Посидеть за чашкой кофе с обсуждением обо всем на свете ❤️

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Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 308 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

создаю женское community, в котором будем обсуждать все

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя elli_grf

Москва → собрать компанию

Создаю женское community с оффлайн встречами!

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Stacy

Москва → собрать компанию

Приглашаем в книжный клуб 📖

Откликнулось 9 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

ищу новых знакомых,друзей ,чтобы круто проводить время

Откликнулось 9 участников

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