Москва
Профиль пользователя Homa

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О себе

Люблю слушать музыку, активный отдых

Профиль обновлён 23 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия

Не нравится:

📺 Политика 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Владимир → прогуляться, перекусить

Погуляем по парку

Владимир → прогуляться, перекусить

Прогуляться в парке

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя BabyFox
Владимир → Другое

Пошли в кино

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