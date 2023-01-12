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Москва
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О себе

Сап:3
Я очень люблю порисовать,покататься на лонге.
Мне очень интересна тема дрифта и стрита,так же очень люблю разговоры ни о чем,сортирный и черный юмор. Из музыки слушаю почти все:3
Очень люблю ходить. Го бродить по улицам,угарать с фигни и ржать с мемчиков?

Не люблю ⚡️
Политику,не люблю разговоры про гороскопы и иже с ним,религию..Гм,надо подумать,что еще не люблю 😂

Буду очень рада новым друзьям:3

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

🪐 Астрология / таро ✝️ Религия 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

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