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Москва
Профиль пользователя Holtzmann

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О себе

Я
Это
Я

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

🏢 Работа🍷 Выпить в баре💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → другое

Я хочу все , общения, прогулок, сходить на выставки , в кино…(кроме клубов и тп)

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Откликнулось 7 участников

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг для тёплых встреч 🧚🏻‍♀️

Откликнулось 19 участников

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