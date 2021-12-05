Люблю книги, прочитала много классики, но фэнтези все равно как-то ближе. Нравится играть в настолки и смотреть кино. Люблю собак ведь у меня самой есть собака и не маленькая)

Профиль обновлён 29 июля 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 💨 Кальян 📸 Пофоткаться 🪩 Ночной клуб

Москва → прогуляться, перекусить Поиграть в настолки или погулять по Москве

Москва → Другое Хочу прогуляться по паркам, возможно сходить на стендап

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