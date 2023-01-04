Москва
Профиль пользователя Hlorokost

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О себе

Работаю аналитиком в сфере 1с. Умею играть на гитаре (акустика/электро). Курю, пью. Официально признан ФКС самарской области как киберспортсмен)

Профиль обновлён 16 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💩 Странный юмор 💰 Бизнес 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность ✝️ Религия

События пользователя

Москва → собрать компанию

Пойти пить пиво после вонючей рабочей недели

Москва → пообщаться

Хочу вместе поиграть во что нибудь, умею в лигу доту

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя Kapitan_Belka
Краснодар → Другое

Напиши шутку, которую сам(а) придумал(а)

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое

Сходить в кальянную 🤍

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