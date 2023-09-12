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Москва
Москва
Профиль пользователя Hiplss
О себе
Хороший собеседник, поддерживаю любые темы, разносторонен в плане музыки, мне без разницы кто там за экраном но если нам есть что обсудить всегда пожалуйста
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения📚 Книги🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр
Не нравится:
☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🏫 Учеба📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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