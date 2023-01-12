Лучше не стану, хуже не будет... а в остпльном можно всё, если видно разума искру и громка лишь музыка, альтернативная блонлинам и противная перебравшим врутрь хромосом, да шелест скрипа каблука на мокром полу под тел толпой со звоном пены пластиковых изваяний сажы каиенного угля тел нетленных, если тебя потом не придётся опять спасать)) я не отдохнувший, и активен лишь пассивно перманентным напором давления в ответ во вне себя) мимимилый сын степи в бетонном исполнении на постаменте дней плато немощей Христа без очереди страждующих т риичастии телом хлеба и вина вовнутрь,на чёрном батле весь распятый за пазухой с чернилами иглой из веры вен, нательно, в позе прозы шампанских роз из церковной лавки, даром перепродаю подарки БогаАндерБара на яву, с пиилавка полки пустого склада чепухи на злобу дня. Аминькаёптэ) в позе прозы от заразы в водке стоя, ломаю розы каблуки, из них н четвереньках и до дна мазолей свой коктейль под тостом громко один бадаю за другим... лова лова трэш харкор и снова срова) не могу остановиться писать чушь о чепухе, как не могу сварить и звука в оолове из чар пустых на дне, где срова я очнусь в себе) ппц рпц )короч прогнутый до осрования жищни дна нонконформист свободной воли в заперти пол грязным звуком, меня всегда неприятно слышно, кроме шуток, и меня никто не любит и не понимает, как третий провод защемлерия в розетке комнаты уборно-санитарной зоны... и получившийся ннмножно милый и дэху романтичный панк, прущий вышку на прямых коленях жлинной лигой в воротах рая из рачкркски трафаретной с набором стоковых мелков на всех...э)

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

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