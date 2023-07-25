Москва
Профиль пользователя herr_kakodemon
О себе
Работаю в айтишке, люблю научную фантастику, добротную прозу, погамать. Поспать люблю тоже, пройти пешочком с десяток-другой километров, и в пабе посидеть.
99% времени уважаю и ценю порядок, вдумчивость и аккуратность с тем, чтобы в оставшийся 1% можно было шутить про говно, делать странные и спонтанные вещи и безмерно радоваться этому. Так-то.
Профиль обновлён 23 августа 2023 г.
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