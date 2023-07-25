Работаю в айтишке, люблю научную фантастику, добротную прозу, погамать. Поспать люблю тоже, пройти пешочком с десяток-другой километров, и в пабе посидеть. 99% времени уважаю и ценю порядок, вдумчивость и аккуратность с тем, чтобы в оставшийся 1% можно было шутить про говно, делать странные и спонтанные вещи и безмерно радоваться этому. Так-то.

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🧠 Психология / саморазвитие 💰 Инвестиции / бизнес 📸 Пофоткаться ✝️ Религия 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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