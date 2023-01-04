Москва
Профиль пользователя helpmpls

фото пользователя helpmpls

О себе

Учусь на художника-керамиста, работаю на реставрации, сейчас в отпуске и именно поэтому здесь)
Больше всего ценю взаимоуважение и личные границы
Обожаю разговоры по душам и искренность!

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу изучить все бары господина Ицковича

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Katya.sova
Москва → Другое

Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

маленькое фото пользователя Alinochka
Москва → Другое

Можно устроить пикник или что-то подобное, просто active отдых

маленькое фото пользователя Nataliya
Москва → Другое

Ищу компанию для прогулок/можно в настолки поиграть

маленькое фото пользователя sofabrik
Москва → Другое

рефлексировать

маленькое фото пользователя Chechirdog
Москва → Другое

Нужен стимулянт

маленькое фото пользователя Escuela
Москва → Другое

Посмотреть фильм и покушать роллов

маленькое фото пользователя Fraukitty
Москва → Другое

Пригласить на свой концерт

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