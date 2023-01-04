Москва
Профиль пользователя helpmpls
О себе
Учусь на художника-керамиста, работаю на реставрации, сейчас в отпуске и именно поэтому здесь)
Больше всего ценю взаимоуважение и личные границы
Обожаю разговоры по душам и искренность!
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷
Можно устроить пикник или что-то подобное, просто active отдых
Ищу компанию для прогулок/можно в настолки поиграть
рефлексировать
Нужен стимулянт
Посмотреть фильм и покушать роллов
Пригласить на свой концерт
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