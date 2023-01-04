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Москва
Профиль пользователя Hellos...0

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О себе

Я люблю музыку,рок,и многие другие.Хочу найти друзей по общим интересам.Люблю Димитрия Масленникова💗

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 💬 Пообщаться онлайн 💨 Кальян 📸 Пофоткаться 🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 📚 Книги ☣️ Токсичность 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино
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