Москва
Профиль пользователя HelloAndrew
О себе
Начинающий стендап комик, пишу шутки, дурацкие и не очень (но в основном дурацкие)
Люблю музыку, угараю по панку, но люблю порой открывать что-то новое. Играю на гитаре и осваиваю ударные
Люблю активности, командные игры, или уехать на велосипеде в закат
Работаю айтишником, поэтому могу пояснить за ChatGPT или объяснить на пальцах, как работает распознавание лиц
Люблю ламповые компании, тепло общаться, слушать людей и фланерствовать по улицам города
Профиль обновлён 20 июня 2023 г.
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