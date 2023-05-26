Москва
Профиль пользователя HelloAndrew

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О себе

Начинающий стендап комик, пишу шутки, дурацкие и не очень (но в основном дурацкие)
Люблю музыку, угараю по панку, но люблю порой открывать что-то новое. Играю на гитаре и осваиваю ударные
Люблю активности, командные игры, или уехать на велосипеде в закат
Работаю айтишником, поэтому могу пояснить за ChatGPT или объяснить на пальцах, как работает распознавание лиц
Люблю ламповые компании, тепло общаться, слушать людей и фланерствовать по улицам города

Профиль обновлён 20 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные

Не нравится:

☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по вечерне Моске

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

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