Начинающий стендап комик, пишу шутки, дурацкие и не очень (но в основном дурацкие) Люблю музыку, угараю по панку, но люблю порой открывать что-то новое. Играю на гитаре и осваиваю ударные Люблю активности, командные игры, или уехать на велосипеде в закат Работаю айтишником, поэтому могу пояснить за ChatGPT или объяснить на пальцах, как работает распознавание лиц Люблю ламповые компании, тепло общаться, слушать людей и фланерствовать по улицам города

Профиль обновлён 20 июня 2023 г.

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☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

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