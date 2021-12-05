Москва
Профиль пользователя HellenM
О себе
Всем привет! Буду рада найти здесь новых друзей или просто собеседников для приятного общения)
Увлекаюсь ДнД, но никак не могу собрать и собраться на игру 😅
Зависаю в мобильных новеллках, гоняю в компьютерные игры (от симса до RDR2), агрессивно жду выхода третьей балды :D
Упарываюсь хэдканонами и люблю строить теории по пройденным играм или книгам/фильмам/сериалам.
Немного рисую, люблю книги в жанре фэнтези, приключения, детективы и антиутопии. Слушаю практически любую музыку, главное, чтобы заходило под настроение.
Люблю дождь снег и холод, а от солнца и жары появляется желание уползти куда-то, чтобы отсидеться до прихода осени 😝
Обожаю смотреть криминальные истории на ютубе, часто ужинаю под видосы от Купляшика.
Пытаюсь в писательство, но пока с нулевым результатом 🙃
Люблю узнавать новое, поэтому буду рада пообщаться даже на далекие от себя темы.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
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