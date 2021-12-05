Всем привет! Буду рада найти здесь новых друзей или просто собеседников для приятного общения) Увлекаюсь ДнД, но никак не могу собрать и собраться на игру 😅 Зависаю в мобильных новеллках, гоняю в компьютерные игры (от симса до RDR2), агрессивно жду выхода третьей балды :D Упарываюсь хэдканонами и люблю строить теории по пройденным играм или книгам/фильмам/сериалам. Немного рисую, люблю книги в жанре фэнтези, приключения, детективы и антиутопии. Слушаю практически любую музыку, главное, чтобы заходило под настроение. Люблю дождь снег и холод, а от солнца и жары появляется желание уползти куда-то, чтобы отсидеться до прихода осени 😝 Обожаю смотреть криминальные истории на ютубе, часто ужинаю под видосы от Купляшика. Пытаюсь в писательство, но пока с нулевым результатом 🙃 Люблю узнавать новое, поэтому буду рада пообщаться даже на далекие от себя темы.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 🚶‍♀️ Прогуляться 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино

📺 Политика 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🪩 Ночной клуб

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