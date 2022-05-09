Бегаю, катаюсь на роликах, зимой на коньках. Думаю освоить сноутборд этой зимой! Хочу прыгнуть с 🪂 Люблю пешие прогулки, кофе, вино и кино) Ищу компанию для посещение мероприятий. Не хватает общения, душевных посиделок и приятных разговоров. Когда тебе не 15 лет, где ещё пробывать искать друзей!? А вдруг))

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

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📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🏢 Работа

Москва → Другое сходить на творческий МК 27го или 30го

Москва → Другое Есть кто из Люберец/ Некрасовки и ближайших районов?)

Москва → Другое А из Люберец есть кто?

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое прогуляться по Москве и отлично провести время

Москва → Другое Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

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