Москва
Профиль пользователя Hellena
О себе
Бегаю, катаюсь на роликах, зимой на коньках. Думаю освоить сноутборд этой зимой! Хочу прыгнуть с 🪂
Люблю пешие прогулки, кофе, вино и кино)
Ищу компанию для посещение мероприятий. Не хватает общения, душевных посиделок и приятных разговоров.
Когда тебе не 15 лет, где ещё пробывать искать друзей!? А вдруг))
Профиль обновлён 12 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Расширить круг друзей 🤗
Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍
Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌
Ищу подругу
Ищу подруг🐣
Завести новых друзей 🐰
Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)
Ищу тебя, подруга💥
прогуляться по Москве и отлично провести время
общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам
А из Люберец есть кто?
Есть кто из Люберец/ Некрасовки и ближайших районов?)
сходить на творческий МК 27го или 30го
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