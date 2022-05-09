Москва
Профиль пользователя Hellena

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О себе

Бегаю, катаюсь на роликах, зимой на коньках. Думаю освоить сноутборд этой зимой! Хочу прыгнуть с 🪂

Люблю пешие прогулки, кофе, вино и кино)

Ищу компанию для посещение мероприятий. Не хватает общения, душевных посиделок и приятных разговоров.

Когда тебе не 15 лет, где ещё пробывать искать друзей!? А вдруг))

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🏢 Работа

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lera0904
Москва → Другое

Расширить круг друзей 🤗

маленькое фото пользователя Yulia_K
Москва → Другое

Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

маленькое фото пользователя Darya96
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя nnikol
Москва → Другое

Ищу подруг🐣

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

Завести новых друзей 🐰

маленькое фото пользователя DianaKi
Москва → Другое

Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

маленькое фото пользователя bldkv_a
Москва → Другое

Ищу тебя, подруга💥

маленькое фото пользователя ksu_ksu
Москва → Другое

прогуляться по Москве и отлично провести время

маленькое фото пользователя Ali_na
Москва → Другое

общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

маленькое фото пользователя Irinasokol
Москва → Другое

А из Люберец есть кто?

маленькое фото пользователя M_kompotik
Москва → Другое

Есть кто из Люберец/ Некрасовки и ближайших районов?)

маленькое фото пользователя Rozi
Москва → Другое

сходить на творческий МК 27го или 30го

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