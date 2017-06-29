Очень люблю движ, бассейн, пляж, велосипед, волейбол. Никогда не была в походах, но хотела бы. Пытаюсь в очередной раз заняться спортом, хочу найти подругу, с кем могла бы проводить время за активностью (фитнес, йога, групповые занятия, плавание и т.д.), болтая как на непринужденые темы, так и о обсудить какие-нибудь проблемы. Я хороший слушатель! Люблю творчество очень, рисование, что нибудь делать своими руками.

Профиль обновлён 24 июля 2023 г.

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