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Москва
Москва
Профиль пользователя Helgaa
О себе
всем привет,живу с Москве уже полгода,но так и нашла себе подруг,очень хотелось бы исправить эту ситуацию…
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🎭 Театр
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