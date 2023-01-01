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Москва
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О себе

всем привет,живу с Москве уже полгода,но так и нашла себе подруг,очень хотелось бы исправить эту ситуацию…

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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