Москва
Профиль пользователя Helga07303

фото пользователя Helga07303
фото #2 пользователя Helga07303

О себе

Хожу в спортзал, люблю пешие прогулки, путешествия, смотреть фильмы и слушать музыку. Люблю котиков

Профиль обновлён 20 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия

Участие в других событиях

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Я хочу по болтать , подружиться

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Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

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Хочу собрать компашку друзей

маленькое фото пользователя tatyana.lav
Москва → Другое

дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

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Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

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Гоу гулять

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Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Polly
Москва → Другое

Хочу найти подругу

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Москва → Другое

Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

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Москва → Другое

Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

маленькое фото пользователя AlenkaSey
Москва → Другое

Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

маленькое фото пользователя Yuliya93
Москва → Другое

Сходить в кино или в рестик

маленькое фото пользователя Elll
Москва → Другое

Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

маленькое фото пользователя Tanya_k
Москва → Другое

как на счет провести день на одной волне☺️

маленькое фото пользователя Imstassie
Москва → Другое

Хочу найти подружку

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Москва → Другое

погулять по москве, болтать обо всём на свете

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маленькое фото пользователя Alexandr89
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Москва → Другое

Ищу подружек, мне 23 года

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Москва → Другое

Хочу обрести новые знакомства, общаться, встречаться

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Москва → Другое

Прогуляться по Artplay и попить кофе.

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Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

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Прогуляться по Центру Москвы

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Москва → Другое

найти подруг

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маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Ищу подругу для встреч в красивых местах, пофоткать друг друга 🎀

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Москва → Другое

Хочу найти подружку

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Прогуляться по центру

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Москва → Другое

Я хочу найти подругу чтобы веселиться и общаться

маленькое фото пользователя Moana
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Сходить в ресторан/театр и сделать фотографии друг другу

маленькое фото пользователя Dimson
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Прогуляться, попить кофе

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Ищу подруг для общения по душам, время препровождения

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Москва → Другое

Прогуляться, перекусить.

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Буду рада новым знакомствам)

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Ищу подруг, дам, фей.

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Прогуляться, выпить кофе

маленькое фото пользователя ingrengal
Москва → Другое

Хочу найти подругу в Москве 😇

маленькое фото пользователя Babyeaah
Москва → Другое

Душевно провести время ❤️

маленькое фото пользователя Dia9
Москва → Другое

Приятно провести время, погулять

маленькое фото пользователя Mari.Firsova
Москва → Другое

Ищу подружку для воскресного бранча ☕️

маленькое фото пользователя AnnaMSK
Москва → Другое

Приглашаю выпить авторских коктейлей на цветом

маленькое фото пользователя Alina1102
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Olya_os
Москва → Другое

Погулять, перекусить

маленькое фото пользователя Rafa77
Москва → Другое

Прогуляться по Москве, пофоткаться ☺️

маленькое фото пользователя Lena_svett
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Было бы классно найти единомышленников, потусить ☀️

маленькое фото пользователя Olga29
Москва → Другое

Просто прогуляться , или …

маленькое фото пользователя Lyuba
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Погулять,пофоткаться.Приятно провести время)

маленькое фото пользователя e_mln
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маленькое фото пользователя Alexfpv_blg
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Прогуляться в парке.

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