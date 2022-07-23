Москва
Профиль пользователя Helga07303
О себе
Хожу в спортзал, люблю пешие прогулки, путешествия, смотреть фильмы и слушать музыку. Люблю котиков
Профиль обновлён 20 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💕 Обсудить отношения
Не нравится:
☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 📺 Политика
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Для пятничных и субботних баров
Москва → Другое
Найти подругу🙃
Москва → Другое
Ищу подруг)
Москва → Другое
Найти подруг 🙂
Москва → Другое
Хочу найти подругу🐁
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Сходить на стендап, выставку, послушать джаз
Москва → Другое
Найти подруг🛍🎀🧸
Москва → Другое
Найти подругу для совместных походов куда угодно
Москва → Другое
Ищу подружку🥹
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Я хочу по болтать , подружиться
Москва → Другое
Устроить так называемую пижамную вечеринку
Москва → Другое
Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️
Москва → Другое
Хочу собрать компашку друзей
Москва → Другое
дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀
Москва → Другое
Гоу гулять
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Хочу найти подругу
Москва → Другое
Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень
Москва → Другое
Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻
Москва → Другое
Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)
Москва → Другое
Сходить в кино или в рестик
Москва → Другое
Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)
Москва → Другое
как на счет провести день на одной волне☺️
Москва → Другое
Хочу найти подружку
Москва → Другое
погулять по москве, болтать обо всём на свете
Москва → Другое
Поговорить
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Ищу подружек, мне 23 года
Москва → Другое
Хочу обрести новые знакомства, общаться, встречаться
Москва → Другое
Прогуляться по Artplay и попить кофе.
Москва → Другое
Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍
Москва → Другое
Прогуляться по Центру Москвы
Москва → Другое
найти подруг
Москва → Другое
Поговорить
Москва → Другое
Ищу подругу для встреч в красивых местах, пофоткать друг друга 🎀
Москва → Другое
Прогуляться, посетить интересное мероприятие
Москва → Другое
Хочу найти подружку
Москва → Другое
Прогуляться по центру
Москва → Другое
Я хочу найти подругу чтобы веселиться и общаться
Москва → Другое
Сходить в ресторан/театр и сделать фотографии друг другу
Москва → Другое
Прогуляться, попить кофе
Москва → Другое
Ищу подруг для общения по душам, время препровождения
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить.
Москва → Другое
Буду рада новым знакомствам)
Москва → Другое
Ищу подруг, дам, фей.
Москва → Другое
Прогуляться, выпить кофе
Москва → Другое
Хочу найти подругу в Москве 😇
Москва → Другое
Душевно провести время ❤️
Москва → Другое
Приятно провести время, погулять
Москва → Другое
Ищу подружку для воскресного бранча ☕️
Москва → Другое
Приглашаю выпить авторских коктейлей на цветом
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Погулять, перекусить
Москва → Другое
Прогуляться по Москве, пофоткаться ☺️
Москва → Другое
Было бы классно найти единомышленников, потусить ☀️
Москва → Другое
Просто прогуляться , или …
Москва → Другое
Погулять,пофоткаться.Приятно провести время)
Москва → Другое
ЕСТЬ БИЛЕТ НА КРИДА В GIPSY НА 2.12!!!
Москва → Другое
Прогуляться в парке.
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