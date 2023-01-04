Москва
Профиль пользователя helenele

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О себе

Увлекаюсь астрологией и таро, люблю вязать и фотографироваться. Ищу подругу со схожими интересами✨

Хочу гадать на бывших, есть роллы и делать друг другу классные фоточки!

Профиль обновлён 29 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 🏫 Учеба 🪐 Астрология, таро 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу

Участие в других событиях

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Хочу найти подругу👯‍♀️

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Москва → Другое

Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

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