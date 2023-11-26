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Москва
Профиль пользователя Helena007

фото пользователя Helena007

О себе

Люблю узнавать новое, заниматься йогой, делать что-то своими руками(готовить, шить, делать косметику), ездить на природу и в другие города.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры

Не нравится:

📺 Политика🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре💨 Кальян

События пользователя

Москва → собрать компанию

Поиграть, пообщаться и весело провести время в антикафе/кафе

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