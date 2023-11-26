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Москва
Москва
Профиль пользователя Helena007
О себе
Люблю узнавать новое, заниматься йогой, делать что-то своими руками(готовить, шить, делать косметику), ездить на природу и в другие города.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры
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