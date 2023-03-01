Москва
Профиль пользователя Helen81
О себе
Творческая и интересующаяся всем, люблю гулять, путешествовать, фотографироваться и получать положительные эмоции и не забываемые впечатления… стоит только включить воображение, фантазию , смекалку и тогда всё получится
Профиль обновлён 17 августа 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Ищу подруг 🙋🏼♀️
Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни
создать женское комьюнити!
Ищу подругу/подруг 🫶🏻
Ищу подругу
прогуляться по центру, поболтать
Ищу лучшую подругу ❤️Найдись )
Я учусь делать расклады МАК карт, хочу попрактиковаться))
Ищу подругу для атмосферных посиделок вечерами 🌞
Пишите, если хотите пообщаться
Хочу найти подругу
Ищу подруг, можно попить чай, покататься на велосипеде
Погулять в классных местах и пофоткаться🥰
Я хочу пообщаться онлайн с тобой
Ищу подружек
Сходить в караоке на Шаболовке
Наверное мне нужна подруга...
Позагорать в Dream Beach Club 🏝️
Идём со мной на джаз, на крышу!!
Ищу подругу
Ищу новых подруг, с которыми можно поболтать на любые темы
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