Москва
Профиль пользователя Helen81

фото пользователя Helen81

О себе

Творческая и интересующаяся всем, люблю гулять, путешествовать, фотографироваться и получать положительные эмоции и не забываемые впечатления… стоит только включить воображение, фантазию , смекалку и тогда всё получится

Профиль обновлён 17 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

Не нравится:

🎮 Видеоигры 📺 Политика ✝️ Религия 🎭 Театр 🏢 Работа 🎲 Настольные игры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочется погулять в пятницу после работы

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anny44
Москва → Другое

Ищу подруг 🙋🏼‍♀️

маленькое фото пользователя Olgaaa99
Москва → Другое

Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

создать женское комьюнити!

маленькое фото пользователя romanovva
Москва → Другое

Ищу подругу/подруг 🫶🏻

маленькое фото пользователя Augenblick
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя promary
Москва → Другое

прогуляться по центру, поболтать

маленькое фото пользователя nimfa_sibiri
Москва → Другое

Ищу лучшую подругу ❤️Найдись )

маленькое фото пользователя Sakunikki
Москва → Другое

Я учусь делать расклады МАК карт, хочу попрактиковаться))

маленькое фото пользователя Ksys
Москва → Другое

Ищу подругу для атмосферных посиделок вечерами 🌞

маленькое фото пользователя Lesya97
Москва → Другое

Пишите, если хотите пообщаться

маленькое фото пользователя Nastia007
Москва → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя ValKon
Москва → Другое

Ищу подруг, можно попить чай, покататься на велосипеде

маленькое фото пользователя Meyhonok
Москва → Другое

Погулять в классных местах и пофоткаться🥰

маленькое фото пользователя Sofi_20
Москва → Другое

Я хочу пообщаться онлайн с тобой

маленькое фото пользователя sonix
Москва → Другое

Ищу подружек 🩷

маленькое фото пользователя Is_as_is
Москва → Другое

Сходить в караоке на Шаболовке

маленькое фото пользователя Dinka.Di
Орехово-Зуево → Другое

Наверное мне нужна подруга...

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Позагорать в Dream Beach Club 🏝️

маленькое фото пользователя Viktoria7
Москва → Другое

Идём со мной на джаз, на крышу!!

маленькое фото пользователя Lil.biv
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Natasha.F
Москва → Другое

Ищу новых подруг, с которыми можно поболтать на любые темы

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.