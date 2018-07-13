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Москва
Москва
Профиль пользователя Helen1304
О себе
Интересуюсь астрологией,хотела бы найти себе подобных для встреч,общения,чтобы узнавать что-то новое и делиться опытом. так же друзей для походов в театр и на концерты,может просто погулять или съездить куда-нибудь
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚶♀️ Прогуляться
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