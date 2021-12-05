Москва
Профиль пользователя Helen13

фото пользователя Helen13
фото #2 пользователя Helen13
фото #3 пользователя Helen13
фото #4 пользователя Helen13
фото #5 пользователя Helen13

О себе

Знаю, в каждом жанре музыки есть шедевр. Но сердце ёкает особенно при звуках струн гитар) Так что рок в приоритете!
Обожаю катать на велосипеде, это мой источник счастья! Зимой тяжко приходится)
Планирую заняться танцами, может, это будет сальса, бачата..
Люблю английский язык.
И обожаю юморить и путешествовать!

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Москва → активный отдых

Гонять на велосипеде!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Maxxx03
Москва → Другое

Прогуляться, покататься на велике

маленькое фото пользователя VirtusFox
Москва → Другое

Сгонять на рыбалку

маленькое фото пользователя Igor_kad
Москва → Другое

Маршрут Яхрома - Дубна на велосипеде

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.