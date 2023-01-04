Москва
Профиль пользователя Hedgehog

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фото #2 пользователя Hedgehog

О себе

Ищу друзей
Кирилл 27 годов
Нравится: "идеальные незнакомцы" и "человек с земли", factorio и rimworld, Джек Лондон и антиутопии, имаджинариум и Каркассон.
Хочу: познакомиться с новыми и интересными людьми, научиться танцевать(деревянный и собираюсь с силами на старт)
Давай разрывать порочный круг из работы и дома, погнали в пешие походы, велопрогулки и настолки

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

блошиный рынок в измайловской крепости

Москва → активный отдых

Научиться танцевать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя nhoodoo
Москва → Другое

Может кто-то хочет вместе изучать английский?

маленькое фото пользователя Yanavain
Москва → Другое

Покататься на великах

маленькое фото пользователя Ignis
Москва → Другое

Собраться в баре Cosmo и сыграть в Место преступления (настолка)

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