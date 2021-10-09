О себе

Очень хочется найти подруг с которыми я могу общаться, веселиться и проводить онлайн время. У меня много разных хобби, а именно творческих, и я больше всего люблю смотреть ужастики, комедии, фантастики и т. д, единственное что не люблю то это романтика, так как из-за неë я начинаю плакать. Также обожаю слушать музыку, например, рок, хип-хоп, K-pop группы и др.