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Москва
Москва
Профиль пользователя Heda_8
О себе
Очень хочется найти подруг с которыми я могу общаться, веселиться и проводить онлайн время. У меня много разных хобби, а именно творческих, и я больше всего люблю смотреть ужастики, комедии, фантастики и т. д, единственное что не люблю то это романтика, так как из-за неë я начинаю плакать. Также обожаю слушать музыку, например, рок, хип-хоп, K-pop группы и др.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные✝️ Религия🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа📺 Политика🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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