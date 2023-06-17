Москва
Профиль пользователя Hebert.Di

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О себе

В общем я недавно переехала в Москву из Казахстана. Хочу найти подружаню, с которой можно будет тусоваться дома или еще где-то. Можем болтать о хуйне и не только. Могу ебануть раскладик таро или натальную карту разобрать, ну или нет как хош. Еще могу покрасить волосы в любой цвет полупрофессиАнально 👹
Короче го знакомиться)

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🪩 Ночной клуб 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 📸 Пофоткаться

Не нравится:

📺 Политика 🏫 Учеба 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подружаню

Участие в других событиях

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пофоткать друг друга и погулять по городу :))

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Ищу девушку для похода на танцевально-эротическое шоу бурлеск в Москве

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Найти подругу и гулять все лето

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