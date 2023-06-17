Москва
Профиль пользователя Hebert.Di
О себе
В общем я недавно переехала в Москву из Казахстана. Хочу найти подружаню, с которой можно будет тусоваться дома или еще где-то. Можем болтать о хуйне и не только. Могу ебануть раскладик таро или натальную карту разобрать, ну или нет как хош. Еще могу покрасить волосы в любой цвет полупрофессиАнально 👹
Короче го знакомиться)
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
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