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Москва
Профиль пользователя hastarkis

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О себе

Люблю видеоигры, готова трепаться про них часами и советовать всякое под вкусы. Играю в текстовые ролевые, занимаюсь разным творчеством, пишу фанфики, делаю фандомные штуки, участвую в фандомной битве. Из творчества пробовала много разного, но понемногу - завела 3д принтер, гравёр (фрезер/лазер), гравёр ручной, паяльник, ардуину и даже пускала их в дело (и даже больше одного раза, вау). Чуть-чуть бренчу на гитаре, иногда поглядываю на пару своих настолок, в которых нужно разбираться шесть часов, и тяжело вздыхаю. Готовлю для удовольствия, недавно начала погружаться в Формулу 1. Хочу попробовать поработать с эпоксидкой и купить ещё один кактус.
Общительная, но с низкой социальной батарейкой ¯\_(ツ)_/¯Умею выходить на улицу, но прогулкам предпочитаю дискорд, умею в study/work buddy (это когда мы просто висим на трубке чисто ради присутствия, занимаясь каждый своими делами). Люблю слушать о чужих увлечениях и делиться своими: нет ничего приятнее, чем когда человек проникается чем-то, что ты ему посоветовал.
Для общения со мной не обязательно быть творческим/фандомным/играть в игры, главное - не иметь к этим темам антипатий и осуждения.
Телега, твиттер, инсты нет.
P.S. Работаю в Мск, так что в теории можно пересечься после работы. В теории. На практике надо планировать; желательно, за неделю до и после мэтча по вайбам :D

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги🪐 Астрология / таро🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎭 Театр

Не нравится:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться

События пользователя

Балашиха → пообщаться

Совместное творчество, фандомный движ, ролевые и видеоигры 😈

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Cmac

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на концерт в кафедральный собор

Откликнулись 2 участника

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