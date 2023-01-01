О себе

Люблю видеоигры, готова трепаться про них часами и советовать всякое под вкусы. Играю в текстовые ролевые, занимаюсь разным творчеством, пишу фанфики, делаю фандомные штуки, участвую в фандомной битве. Из творчества пробовала много разного, но понемногу - завела 3д принтер, гравёр (фрезер/лазер), гравёр ручной, паяльник, ардуину и даже пускала их в дело (и даже больше одного раза, вау). Чуть-чуть бренчу на гитаре, иногда поглядываю на пару своих настолок, в которых нужно разбираться шесть часов, и тяжело вздыхаю. Готовлю для удовольствия, недавно начала погружаться в Формулу 1. Хочу попробовать поработать с эпоксидкой и купить ещё один кактус.

Общительная, но с низкой социальной батарейкой ¯\_(ツ)_/¯Умею выходить на улицу, но прогулкам предпочитаю дискорд, умею в study/work buddy (это когда мы просто висим на трубке чисто ради присутствия, занимаясь каждый своими делами). Люблю слушать о чужих увлечениях и делиться своими: нет ничего приятнее, чем когда человек проникается чем-то, что ты ему посоветовал.

Для общения со мной не обязательно быть творческим/фандомным/играть в игры, главное - не иметь к этим темам антипатий и осуждения.

Телега, твиттер, инсты нет.

P.S. Работаю в Мск, так что в теории можно пересечься после работы. В теории. На практике надо планировать; желательно, за неделю до и после мэтча по вайбам :D