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Москва
Профиль пользователя hanji

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О себе

всем привет !
Я здесь для такого, чтобы найти новых друзей (отношения не ищу) может даже сможем поиграть в разные видеоигры
слушаю разную музыку, но больше всего нравится рок.
люблю смотреть аниме (джоджо, блич, стальной алхимик, город в котором меня нет, Хантер х Хантер, боец баки, триган)
мне нравится играть в компьютерные игры.
Я интроверт и социально неактивный человек (извините)
есть проблемы с доверием, но надеюсь мы сможем это преодолеть
хочу завести знакомства с разными людьми.
моя мечта стать лингвистом и выучить много иностранных языков

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные☣️ Токсичность🏫 Учеба💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр

Не нравится:

🪐 Астрология / таро✝️ Религия📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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