О себе

всем привет !

Я здесь для такого, чтобы найти новых друзей (отношения не ищу) может даже сможем поиграть в разные видеоигры

слушаю разную музыку, но больше всего нравится рок.

люблю смотреть аниме (джоджо, блич, стальной алхимик, город в котором меня нет, Хантер х Хантер, боец баки, триган)

мне нравится играть в компьютерные игры.

Я интроверт и социально неактивный человек (извините)

есть проблемы с доверием, но надеюсь мы сможем это преодолеть

хочу завести знакомства с разными людьми.

моя мечта стать лингвистом и выучить много иностранных языков